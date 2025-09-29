Snow Man佐久間大介「最強装備」で人気アーティストのライブ参加「超強火コーデ素敵」「笑顔が守られて良かった」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】Snow Manの佐久間大介が9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気アーティストのライブに行ったことを明かした。
【写真】佐久間大介「最強装備」のライブ参戦ショット
9月27日・28日、さいたまスーパーアリーナにて開催されたアーティスト・オーイシマサヨシのワンマンライブ「オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜」に訪れた佐久間。これを受け、自身のソロ曲「守りたい、その笑顔」の作詞作曲を手掛けてもらうなど、かねてからオーイシと親交のある佐久間は「最高すぎた、、、まじで、、、佐久間の笑顔が守られました、、でも普通に泣きましたwオーイシさん大好きだ」とライブに訪れた際のオフショットを投稿した。佐久間はTシャツやニットキャップなどオーイシのライブグッズを身につけ、ペンライトを持ちながら自撮りを披露しており「これは最強装備の佐久間」とつづっている。
https://twitter.com/modelpress/status/1972244742189781433
この投稿には「超強火コーデ素敵」「笑顔が守られて良かった」「グッズ揃えてるの可愛い」「最高かよ」「本当に楽しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐久間大介、オーイシマサヨシのライブへ
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「超強火コーデ素敵」「笑顔が守られて良かった」「グッズ揃えてるの可愛い」「最高かよ」「本当に楽しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
