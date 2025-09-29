「アズールレーン」よりきわどいレースクイーン衣装の「ストラスブール 謡精舞うサーキットVer.」がフィギュア化
(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.
海外メーカー「APEX」は、フィギュア「アズールレーン ストラスブール 謡精舞うサーキットVer.」を2026年10月に発売する。価格は23,540円。
本商品はアプリゲーム「アズールレーン」より「ストラスブール」を着せ替え「謡精舞うサーキット」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。
しなやかな脚線を包む白いロングブーツや豊かなボディラインが再現され、衣装には色の変化を楽しめるパール塗装が使用され、メタリックカラーとクリアコートを重ねることで華やかな光彩を演出している。
また、付属の交換用表情パーツ「にやり顔」に差し替えることで、表情の変化を楽しめる。さらに特典として「アクリルスタンド」が付属する。
通販サイト「あみあみ」では限定特典として「A2クリアポスター」が付いてくる。
スケール：1/7
サイズ：奥行き約29cm、全高約16cm(台座含め)
(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.