ＢＴＳ・ジミン（２９）の弟が、ジミンと実父に続いて高額寄付文化を主導する分かち合いネットワーク「グリーンアンブレラ」の仲間入りを果たしたと２７日、現地メディアのＳＴＡＲニュースなどが報じた。

記事によると２６日、同クラブが５月にジミンの実弟がリストに名を連ね、初の父子３人での会員が誕生したと伝えたという。

「グリーンアンブレラ」は、児童福祉専門機関として２０１７年に現地で発足されて以来、８年で後援者が５４８人規模へと成長した。

ジミンは２１年、釜山地域の自立準備青年の支援や、コロナ以降に経済的困難に陥った児童家庭への支援、居住環境が劣悪な子どもたちの住まい環境改善のため、１億ウォン（約１千万円）を快く寄付し「グリーンアンブレラ」にその名を連ねたという。ジミンの実父は２２年に「グリーンアンブレラ」の人材育成支援事業に参加し、クラブに加入した。

クラブ側は「ジミンの良い影響力は、より多くの企業後援を呼び込むきっかけとなり、自立準備青年支援として、分かち合いの善循環が今日までこつこつと続くお手本となった」とコメントしたと伝えた。

ジミンは２１年以降にも、韓国軍入隊中も含め善行を継続しており、その影響を受けた国内外の一部ファンが、寄付活動を行っているという。