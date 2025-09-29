日本テレビは29日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、8月30、31日に放送した「24時間テレビ」（8月30、31日）について言及した。

今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。総合司会はお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーアナウンサーの羽鳥慎一、同局の水卜麻美アナが務めた。チャリティーランナーはSUPER EIGHTの横山裕が務めた。目的別募金として開設された「マラソン子ども支援募金」には番組終了時点で総額7億40万8600円が集まった。

福田博之社長は「今年も皆さまのご理解とご協力を得まして、無事に放送することができました。チャリティーは継続することに意義があると思っております。視聴者の皆さま、出演者の皆さま、協賛各社はじめスポンサーの皆さま、募金にご協力いただいた皆さま、関係者の皆さまに心から感謝申し上げます」と感謝した。

澤桂一専務は募金額について、「総額は10月に発表する予定」とした上で、「恐らく前回の数字を超えてくるだろう」と報告。好調の要因について、「目的別募金を昨年に続き行ったことで、視聴者の方々に受け入れられた。システムを大幅に増強しました。これによりまして、昨年はネットがつながりにくいことがあったのですが、今年は募金をしていただく思いをもった方のほぼ全ての方の気持ちを受け入れることができた。また、青山剛昌先生のチャリTシャツが非常に好調で売上が順調だった」と分析した。

「不正防止対策は当然しっかりとやっております。当然のことですが現在不正などの報告は受けておりません」とし、「皆さまからいただいた募金をしっかりとしたチャリティー活動に生かし、チャリティー活動の内容を随時ご紹介して参りたい」と述べた。

昨年はお笑いタレントのやす子が挑戦した「全国の児童養護施設に募金マラソン」が「5億493万6310円」、一般募金が「10億601万5397円」で、募金総額は15億1095万1707円。歴代4位の募金額だった。