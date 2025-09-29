歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。肺炎のため81歳で亡くなった兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝（すがわら・たかし）さんを追悼した。

「俺はさ、ビリー・バンバンが大好きでさ。『さよならをするために』が発売されたのが俺が高校出てからかな。いい歌だな。ドラマ自体がいいドラマと思うんだよな、3丁目4番地。あの歌があって。1969年。白いブランコでビリーバンバンはデビューするわけだ」と切り出した。

「それから、56年間兄弟で。兄弟だったからさ、俺も男の兄弟がいたからそうだけど、ケンカもあっただろうしよ。ここは俺たちが頑張らなきゃ駄目だな。お互い励まし合うこともあっただろうしね。そんな中いなくなっちゃうのは一番つらいんじゃないかな。3つ下の進さんは、本当に今、つらい思いで歌を歌われてるんじゃないかと思いますけどね」と推察した。

そして「ビリー・バンバンにはたくさんの思い出をね、自分も持っていたし。またこれからも、弟さんが1人で歌ってようがね、俺はやっぱり好きな歌い手として。問題なのはフォークなのか、いわゆる一般的な流行歌なのか。俺としてはフォークに入れてもらいたい。ジャンルがどうであろうが構わないんですがね。本当に好きなグループ」と語った。

菅原さんは11日午後4時34分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。81歳。所属事務所が発表した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。