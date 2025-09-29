俳優佐藤隆太（45）が29日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもの運動会に参加するなど、3児の父としての生活を明かした。

佐藤は同番組に17年ぶりに出演。当時は独身だったが、放送翌年に結婚し、現在は3児の父となっている。

仕事がない日は家庭中心の生活だという佐藤は、運転手として子どもの習い事の送迎に奔走。「それも楽しい。（車内で）子どもとゆっくり話せる時間ができる」と顔をほころばせた。

学校行事にも「なるべく参加できるように」しているといい、息子の運動会では親子競技に参加。フラフープを用いたリレーに挑戦した佐藤は「まあ緊張しまして。ほんとに数年ぶりにあんなに緊張したかな」と振り返り「カメラの前に立ってお芝居するとき以上」だったと話した。

緊張の理由を聞かれると「転んだりして子どもだったり、チームに迷惑をかけたくない。子どもたちは本気でやってるので、足を引っ張りたくない」と佐藤。結果は無事に笑顔で走り切ることができたといい「走るときは笑顔じゃないか。引きつった笑顔で」と笑った。