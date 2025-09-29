アメリカのシンセメーカー SEQUENTIAL（シーケンシャル）が、新モデル「Fourm」を発表しました。

鍵盤はアフタータッチに対応

Fourmは4音ポリフォニック（同時に発音できる数）のアナログシンセで、そのサウンドは名機Prophet-5直系です。Prophet-5は1970年代末から1980年代にかけてYMO、クラフトワーク、ハービー・ハンコックなど多くのプロミュージシャンが愛用してきたシンセで、現在も多くの作品でその音を聴くことができます。倍音を生かした複雑なサウンドが特徴です。

Fourmは1音につき2基のオシレーターと4ポールLPFを装備。独特のクセのあるモジュレーションもちゃんと搭載されています（これが密かにProphetサウンドの源だったりする）。デモ演奏を聴く限り、Prophet-5っぽい腰のあるサウンドですね。

鍵盤はスリムキー仕様で、アフタータッチに対応。演奏に細かいニュアンスを加えることができます。さらにアルペジエイターも搭載しているので、ライブでの即興プレイでも使えそうです。

Image: SEQUENTIAL

日本での発売はまだアナウンスされていませんが、アメリカでの価格は999ドルということなので、15万円前後といったところでしょうか。現行のProphet-5は60万円台ですから、同時発音数が1音少ないとはいえ（Prophet-5は5音）これはかなりリーズナブルです。デザインもいいし、人気を集めそうなシンセです。

Source: SEQUENTIAL