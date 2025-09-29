俳優の杉浦太陽（44）が29日、都内でAmebaブログのユーザーを対象としたセミナー「Ameba教育Meetup」に出席した。

8月に第5子となる次女が誕生。妻の辻希美（38）の様子を問われると「目尻が下がって声のトーンも穏やかで、母性にあふれている。聖母マリアのような慈愛に満ちた顔をしています」と語り、「メンタルサポートになると思っているので、夜でも母乳をあげている間は起きているようにしています」と明かした。

続けて「僕は上の子たちのメンタルケアを大事にしています」といい「お母さんは新生児につきっきりだけど、そうすると末っ子だった幸空（こあ）が寂しいと思うので。1回いじけちゃったことがあって、だから今は幸空とずっと一緒にいます。上の子のケアはマジで大事です」と話した。

さらに「上の子が高校生や中学生になって、家族7人でそろう時間が限られてくる。子どもたちは成長するので、朝子どもたちに『起きて』とか『ほら行くよ』って言っている当たり前の日常に感謝したい。休みの日でも習い事で起こさないといけないけど、それが実は親孝行させてもらっているということは感じています」と語った。