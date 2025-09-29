当時の面影が…花束を抱えて笑顔で誕生日を報告

実写版ドラマ「ちびまる子ちゃん」で主役のまる子を演じた元人気子役が28歳に―。インスタグラムで披露した誕生日ショットが話題となっている。

9月12日に28歳になったことを報告し「この1年も色々なことに挑戦して、実りある年になるように!がんばります!!28歳はどんな1年になるのかな!たのしみ!!」とつづったのは女優の森迫永依。花束を抱えた笑顔の1枚をアップした。

この投稿に「美人綺麗ですね」「子役時代から大好きです」「ちびまる子ちゃんの時からずっと応援しています」「綺麗になったね〜」「なんか感慨深い」「日本一可愛い〜28歳」とお祝いの声が多数上がっている。 森迫は2001年に劇団へ入団し、03年に「あした天気になあれ。」で一躍注目され、ドラマ、映画、CMに数々出演。06年の実写版ドラマ「ちびまる子ちゃん」(フジテレビ)で主役のまる子を演じてブレイクした。高校時代に英検1級に合格し、TOEICで970点を獲得したことも話題となっていた。中国語、韓国語、英語の４カ国語を操るマルチリンガルとしても知られている。