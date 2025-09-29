◆ソフトバンク投手練習（29日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、開幕前に「先発5本柱」構想を考えていたことを明かした。

2連覇を果たしたチームでは、大関友久と有原航平が13勝、リバン・モイネロと上沢直之が12勝を挙げるなど「2桁勝利カルテット」が生まれた。救援陣も杉山一樹、松本裕樹、藤井皓哉を中心に盤石の態勢を築いた。

倉野コーチは「先発が頑張ってくれたから、中継ぎも最後まで良い状態で来られましたし、またリリーフが頑張ってくれたから先発の勝利も多くなったというところもあるので。先発もリリーフも、両方がうまくかみ合ってこういう成績を残せたかなと思うので、僕もうれしく思っています」とねぎらった。

特に先発4人で貯金25をつくった。それでも倉野コーチは「でも僕の目標はもうちょっと高いところに実はあって。今だから言いますけど、5人出てもらうという目標だった。5本柱ができて、5人とも10勝以上するというのが僕の今年の目標だったんですね」と構想があったことを明かした。その上で、大津亮介と松本晴が6勝で続いたことを踏まえ、「前半頑張ってくれた前田純、東浜というところがしっかりはまってくれた。それが後々の（松本）晴と大津につながったと思う。トータルで考えると誰かがカバーし合いながら、チームとしてはよかったのかなと思いますね」と投手陣全体をねぎらった。