気温は高い状態続く...東北地方の向こう1か月(9/27～10/26)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （９/２７～１０/２６）
＜予報のポイント＞
・６月中旬以降、暖かい空気に覆われ、気温のかなり高い状態が続いています。向こう１か月の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、高い状態が続くでしょう。期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。
＜向こう１か月の天候＞
・天気は数日の周期で変わるでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目９/２７～１０/３＞
天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜２週目１０/４～１０/１０＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目１０/１１～１０/２４＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
■今後の東北・全国の天気
