2025年度も折り返しの10月。子育てと仕事の両立の仕組みや75歳以上で一定の所得がある人の医療費負担が変わります。

■柔軟に働ける環境作りのための措置を義務化

育児しながら柔軟に働ける環境づくりのため、事業主は10月から、3歳から小学校入学前の子どもを育てる労働者のために、以下の5つの選択肢のうち、2つ以上の対応をとることが「義務」づけられます。

（1）出社や退社の時間を自主的に決められるフレックスタイム制か、始業・終業時間を変更できるいわゆる時差出勤の制度

（2）月に10日以上使えるテレワーク制度

（3）仕事場に保育施設を設置するか、それに準ずるベビーシッターの手配や費用負担など

（4）一年に10日以上取得できる「養育両立支援休暇」を新たに設置

（5）一日の所定労働時間を原則6時間にするなどの短時間勤務制度

労働者は、事業主が準備したこれらの制度のうち、1つを選んで利用できるようになります。

また、事業主はこれらの制度をこれから利用する3歳未満の子どもを育てる労働者に対して、制度の内容の周知と制度を利用したいかの意向確認を個別に行わなければなりません。

これらの義務に違反した場合は、都道府県労働局が指導・監督を行い、それでも改善しない場合は企業名が公表されることになります。

また、義務ではありませんが、家庭や仕事の状況変化に対応するため、定期的に労働者が選択した制度が適切かを確認する面談を行うことも求められます。

■「仕事と育児どう両立したいか」意見を個別に聞くことの義務化

事業主は、労働者または、そのパートナーが妊娠・出産などを申し出たときと、労働者の子どもが3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児をどう両立したいか、労働者本人の意見を聞く義務が発生します。

具体的には、勤務する時間帯や勤務地、両立支援制度などの利用期間、業務量や労働条件の見直しなどについて、個別に意見を聞く必要があります。

また、事業主はこの聴取した内容について、配慮する義務が生じます。

さらに、妊娠・出産の報告時と子どもが3歳になる前の時期以外にも、育休から復帰するときや、労働者から自発的に申し出があった場合などにも意見を聞くことが望まれます。

■75歳以上の高齢者で一定の所得がある人は医療費自己負担が完全に2割に

団塊の世代が75歳以上の高齢者になり、医療費のますますの増加が見込まれる中、10月からは一定の所得がある75歳以上の医療費の窓口負担が完全に「2割」になります。75歳以上の医療費の約4割は現役世代が支援する構造になっていて、保険料の増加が問題になる中、若い人たちの負担を抑えるためです。

実は「1割」から「2割」への負担見直しは、2022年の10月に実施されましたが、急激な負担増を避けるため、今年9月までは「2割」になったことによる負担の増額分を1か月あたり3000円までに抑える配慮措置が行われていました。これが10月からなくなります。

75歳以上で「2割」負担になるのは、課税所得が28万円以上かつ、年金収入も含んだ所得が一定以上（単身世帯で年収200万円以上、複数世帯で年収320万円以上）の人です。厚労省によりますと、配慮措置終了の影響を受ける75歳以上の人はおよそ310万人、平均で年間9000円の負担増と推計されるということです。

なお、75歳以上で現役世代並みの所得がある人の窓口負担は「3割」となっていて、この方々は「3割」から変わりません。

■新型コロナワクチン…10月から定期接種開始

新型コロナウイルスをめぐっては今年、のどの強い痛みを特徴とする「ニンバス」という新たな変異株が流行しました。

去年始まった、65歳以上の高齢者と60歳から64歳で基礎疾患がある人に対する新型コロナワクチンの定期接種は今年度も10月に始まります。

「ニンバス」に効果があるとされるmRNAワクチン（ファイザー社・モデルナ社・第一三共社・Meiji Seikaファルマ社）と組み換えタンパクワクチン（武田薬品社）が用いられ、今年10月1日から来年の3月31日までの期間に接種できます。

なお、昨年度の定期接種の自己負担額は最大7000円程度に抑えられていましたが、今年度の定期接種は国からの助成がなくなるため、自己負担額は市区町村ごとに異なります（全額自己負担の地域の場合は1万5600円程度になります）。