ポテサラ超え⁉レジェンド料理家が作り続ける『長いも明太サラダ』って？罪悪感なし

食感が楽しい長いもと、ピリッと明太子の組み合わせ。

料理家・小田真紀子さんが教えてくれた『長いも明太サラダ』は、簡単に作れて、そのままでもアレンジしてもおいしい一皿。

ひと口食べたらもう止まらない！ この味わい、クセになります。

重たすぎない長いものポテサラなら、夜遅い時間にも食べやすい！バゲットにのせるほか、フライパンで香ばしく焼いても◎。 小田真紀子さん

『長いもの明太サラダ』のレシピ

材料（作りやすい分量）と作り方

長いも250ɡは幅1僂領慇擇蠅砲靴鴇鍋に入れ、かぶるくらいの水を加えて中火で煮立てる。ふたをずらしてのせ、弱火で柔らかく なるまでゆでる。湯を捨て、ちぎった辛子明太子30ɡ、米油大さじ1、酢小さじ1、塩少々を加えて混ぜる。粉がふくまで中火にかけ、 粗くつぶす。粗熱を取り、焼きのり1枚をち ぎって混ぜる。

おつまみにも重宝する長いものポテサラ。さっと作れてアレンジ自在だから、毎日の食卓に出番が増えそうです♪

（『オレンジページ』2025年7月2日号より）