東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領が29日に米議会指導部と協議へ

予算成立しなければ10月1日から一部政府機関閉鎖、雇用統計発表は延期される見通し



【中国】

中国習近平国家主席が米国に「台湾独立反対」表明を要請（WSJ）

トランプ氏が中国との経済的取引に熱心なため台湾問題での転換を引き出せると確信



【中東情勢】

国連がイランに対する包括的な制裁を再開

制裁再開でもイラン大統領は核拡散防止条約（NPT）から離脱しない意向示す



【その他】

OPECプラスは11月に再び原油生産量を増やす可能性

少なくとも10月に予定されている日量13万7000バレル同等以上を検討

