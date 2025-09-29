阿里雲のサーバー。（資料写真、杭州＝新華社配信）

【新華社北京9月29日】中国電子商取引（EC）大手アリババグループ傘下の阿里雲（アリババクラウド）はこのほど、新たなグローバルインフラの拡張計画を発表した。ブラジル、フランス、オランダの3カ国にクラウドコンピューティングサービスのリージョンを初設置するほか、メキシコ、日本、韓国、マレーシア、ドバイにあるデータセンターを拡張することで、世界の顧客の増え続ける人工知能（AI）やクラウドコンピューティングに対する需要に応える。

アリババクラウドは現在、各リージョン内の独立したデータセンターであるアベイラビリティゾーン（AZ）91カ所を世界29地域で運用する、中国最大級、アジア太平洋地域1位のクラウドサービスプロバイダーである。同社は今年、AI需要の爆発的な増加を支えるため、インフラ投資を増やしている。今回の拡張計画発表前にも、国内の北京市、上海市、浙江省杭州市、海外のタイ、韓国、マレーシア、ドバイ、メキシコで新しいAI・クラウドデータセンターとAZを8カ所稼働させた。

AIエコシステムの整備を加速するため、同社は世界トップクラスのAIスタートアップに技術、資源、資金援助を提供する「AIカタリストプログラム」計画も打ち出した。最大12万ドル（1ドル＝約149円）のクラウドリソースクーポンや無料モデルトークンを20億トークン提供するという。