俳優の板垣李光人（23）が29日までに自身のインスタグラムを更新。CMで共演する実力派俳優と、NHK連続テレビ小説の撮影で再会したことを明かし、2ショットを披露した。

朝ドラ「ばけばけ」がこの日からスタートしたと記すと、「僕が演じる三之丞は少し先の登場になりますが、まずは松野家の物語をたっぷりお楽しみください」とアピールした。

さらに「そんな松野家でおトキの祖父である勘右衛門さんは、小日向文世さん。おなじみ人間と森としては沢山ご一緒しておりましたが、こうしてドラマでははじめまして」と住友林業のCMで共演しているが、ドラマの現場では初めて一緒になったと明かし、衣装姿での自身と小日向の2ショットをアップ。

「やっとですな！と盛り上がっておりました」とつづり、ハッシュタグでは「勘右衛門さんと三之丞」「人間と森じゃないよ」と添えた。

板垣の投稿に、フォロワーからは「人間と森だ」「森の妖精達 ここでお会いしましたね。これからが楽しみです」「みます！楽しみにしてます！」「CM大好きです 板垣さんかわいい」といった反響が寄せられている。