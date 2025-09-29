想像していたよりずっと爆速だった。乳がん手術までの道のり／50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました（5）
未婚でアラフィフ、更年期始まりかけ。漫画家のナヲコさんがある日告知されたのは、5%の希少乳がんでした。
気づくきっかけとなったのは友人のSNS。「胸の良性腫瘍を取ってきた！」という友人の投稿を見た後、ナヲコさんは「同世代だし、気になるな…」と、自分の胸を触診することに。その際に不自然なしこりがあったことから、乳腺外科への受診へとつながりました。
それまでは「大病もないし、体力もそこそこあるし」と、がん検診はおろか、健康診断もおろそかにしていたナヲコさん。乳がんの、しかも希少性の高いがんという診断に動揺するかと思いきや。すでに乳がんや大腸ガンを克服してきた母の存在によって、いたって冷静に受け止めることができたそう。
※本記事は著者＝ナヲコ、監修＝寺田満雄の書籍『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』から一部抜粋・編集しました。
※この作品は医師の監修を経ておりますが、診療行為が必要な場合は必ずかかりつけの医師等の診察を受けた上、その指示に従ってください。
著者＝ナヲコ、監修＝寺田満雄／『50代おひとり様、５％の希少乳がんになりました』