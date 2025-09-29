「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社は２５日朝、メドレックス<4586.T>と米国で共同開発してきた「ＤＷ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）」について、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応とした販売承認を取得したと発表した。２６年前半に米国での販売を開始する計画という。



この発表を受けて、２５日のＤＷＴＩ株はストップ高の１５８円に急伸。２６日も一時１８１円に上昇した。ただ、この日は大幅続落となっており、買い一巡との見方から売り予想数が上昇しているようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS