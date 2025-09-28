大きく開いた胸元と足元のスリットが大人の色気を漂わせる女優・南沙良が、9月17日に韓国・釜山で開幕したアジア最大級の国際映画祭「第30回釜山国際映画祭」に登場。映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』に出演した南は同日、レッドカーペットを歩いた。

「彼女がレッドカーペットで着ていたのはルイ・ヴィトンのキャミソールドレスです。フェミニンな花柄があしらわれた繊細なレースからは背中や足元が透けて見え、胸元は大胆に開いていましたが、光沢のあるシルク素材とレースが上品さを演出していましたよ」（スタイリスト）

初めて海外の映画祭に参加した南を本誌がキャッチしたのは2日後の9月19日。彼女は、演者の宿舎兼控え室になっている「パラダイスホテル釜山」で開催された「ホンコンナイトパーティー」に参加した。

「同ホテルは『釜山国際映画祭』の公式スポンサーであり、映画祭期間中は関係者向けのパーティーやレセプションをホテルで複数実施しています。そのなかでも、『ホンコンナイトパーティ』は香港映画を紹介・祝賀し、業界関係者をつなぐためのイベントです。2024年にも開催されていましたよ。

南さんは2025年12月に香港で公開予定の香港映画『ROAD TO VENDETTA』で自身初となる海外作品にヒロイン役で出演するので、その繋がりで招待されたのでしょう。600人以上の映画関係者が集まり、交流を深めたようなので、南さんも女優としてアピールできれば、今後は海外での活躍も増えるかもしれませんね」（芸能記者）

その前日には、釜山で羽を伸ばす姿を目撃されていた。

「18日の夜、釜山の人気観光地・海雲台メイン通りのサムギョプサル屋で南さんがスタッフを含めて3人で食事していたんです。初レッドカーペットの緊張から解放されたからか、テーブルの上にはビール瓶が何本か空いていて、盛り上がっている様子でしたよ」（映画祭に訪れた観客）

今年23歳を迎えた南。今後の活躍にますます期待が高まる。