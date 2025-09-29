Snow Manの佐久間大介がトークする姿を超至近距離で捉えたオフムービーが『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）公式Instagramで公開された。

【動画＆写真】佐久間大介を至近距離でバナナマン日村が激写など

■佐久間ワールド全開でキメ顔したりイケボを披露したりする姿も

佐久間と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。9月27日の放送では、『世界の中心で、愛をさけぶ』や『花束みたいな恋をした』など、唯一無二のストーリーを書き上げることから幅広い世代にファンの多い人気脚本家・坂元裕二氏を深掘りした。

公開されたオフムービーは日村が超至近距離で佐久間の横顔を撮影したところからスタート。SNS限定で公開されている。

日村にカメラを向けられた佐久間は「どうも。日村さんは最近、レモンしました？」と、しっとりとしたイケボで問いかける。笑いながら「なんでなんで？唐揚げはレモンかな」と返す日村に「いやもう、レモンしたのかどうかっていうところなんですよね、今回は…」とマイワールドに入っている雰囲気の佐久間。

上を見つめてからじっとカメラ目線をキメた佐久間に、思わず日村は「おい！」とツッコミ。「あっ、すみません！危ない危ない」と我に返った佐久間に「頭おかしい人だと思われるよ」と日村。佐久間は爆笑しながら手を叩き、その表情も超至近距離の日村カメラが捉えている。

その後、「今回は本当に勉強になった」「坂元裕二さんの脚本の作品に出たい」と熱く語り、「オファーお待ちしてます！」とニコニコ笑顔で締める佐久間だった。

「横顔がイケメンすぎて衝撃」「さっくん横顔も美人すぎる」「日村さん需要わかりすぎ」などといったカメラワークを絶賛する声や、「坂元さんの書くセリフに感化されたのかな」「レモンしたって何？w」「さっくんを坂元さんの作品で観たい」といった声も届いている。

■「最近、レモンしました？」という謎めいた問いかけまでイケボな佐久間

■佐久間と日村がにっこり寄り添うツーショット