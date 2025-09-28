9月27日放送の『嗚呼!!みんなの動物園3時間SP』（日本テレビ系）に出演したSixTONES・松村北斗の激やせぶりが、またしても話題となっている。番組公式アカウントで公開された近影でも、その変化が容易にわかり、ファンの心配は募るばかりだ。

松村をめぐっては、これまでにも激やせぶりが度々話題になってきた。

「発端は、9月17日に都内で行われた主演映画『秒速5センチメートル』の完成披露試写会での姿でした。共演者の高畑充希さんや宮崎あおいさん、吉岡秀隆さんらと試写会に出席した松村さんは頬がこけ気味で、着用している茶色いジャケットもかなり余裕があるように見えたのです。マイクを持つ手も骨が浮き出ている印象でした」（芸能ジャーナリスト、以下同）

18日から開幕した「第30回釜山国際映画祭」では、「オープンシネマ部門」に正式出品された『秒速5センチメートル』の舞台挨拶のために登壇した松村だったが……。

「胸元が空いた上下黒色のスーツに、髪をあげたセクシーな雰囲気で現れましたが、この時のニュースでも、前日の完成披露試写会での痩せた姿がネットで言及されていました。こうした経緯もあり、この日の『みんなの動物園』での出演でも、Xユーザーから健康を心配する声が絶えなかったのです」

番組では、サンシャイン池崎が飼っている元野良猫を譲渡会に出すというVTRを笑顔で見ていた松村だったが、以前のシャープながらも健康的だった頬が、やはり若干こけて見えた。やはりファンは、

《みんなの動物園の北斗さん、痩せすぎじゃない？》

《北斗くん痩せてきてるなーと思ったけど、みんなの動物園さらに痩せてる…！》

《北斗痩せてる…たくさん食べてね》

と、彼を気遣う声を寄せているのだ。そんな彼の状況について、「俳優業に加えてバラエティでも才能を発揮しつつある彼は、体調面に影響が出ても不思議ではない」と語るのは、さる芸能プロ関係者だ。

「10月公開の主演作『秒速5センチメートル』の番宣ラッシュに加えて、ラジオ番組『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（ニッポン放送）や音楽番組、さらには雑誌取材と多忙を極めています。また、冠番組『Golden SixTONES』ではクールな見た目からは想像もつかないほど積極的にトークする姿が印象的で、意外とMC適性があるのではと言われています。29日にはトーク番組『情熱ナイトフィーバー』（以上、日本テレビ系）で女優の松本若菜さんとMC初タッグを組むなど、連日のようにメディア出演が続きます。グループ随一といってもいいほどの仕事量ではないでしょうか」

一方で、ファンの間では役作りのための意図的な体重管理ではないかという声も上がっている。

《食事制限してるっぽいし、恋愛系の役作りかなあ？》

《忙しくてかな？役かな？》

といった憶測も呼んでいる。いずれにしても、俳優としての地歩を固める一方で、ファンは「健康第一に考えてほしい」と願っていることは間違いない。