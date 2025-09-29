東海大DF丸山大和がJ2今治内定!! 青森山田ではインハイ&選手権の両大会決勝ゴールで高校3冠貢献
FC今治は29日、東海大DF丸山大和(21)の2026シーズン加入内定を発表した。
丸山は青森山田高出身で、高校3年時にはインターハイと全国高校サッカー選手権の2大会ともに決勝でゴールを奪ってU-18プレミアリーグを含む高校3冠に大きく貢献した。その後東海大に進学し、今年2月のデンソーカップチャレンジでは関東A選抜に入っていた。
クラブは「身体能力を活かしたヘディングの強さ、対人の強さが特徴のセンターバック。闘う気持ちと勝負にこだわるメンタリティを併せ持ち、チームを勝利に導く」と紹介している。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●DF丸山大和
(まるやま・やまと)
■生年月日
2003年12月21日(21歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
181cm/76kg
■経歴
クリアージュFC Jrユース-青森山田高-東海大
■コメント
「この度、2026シーズンよりFC今治に加入することが決まりました、東海大学の丸山大和です。FC今治という素晴らしいクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを嬉しく思います。決して自分だけの力だけではなく、指導者やチームメイト、友人や家族の支えがあったからだと思います。感謝の気持ちを忘れず、FC今治の勝利のために全力で戦いたいと思います。FC今治のファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いします!」
