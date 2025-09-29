　FC今治は29日、東海大DF丸山大和(21)の2026シーズン加入内定を発表した。

　丸山は青森山田高出身で、高校3年時にはインターハイと全国高校サッカー選手権の2大会ともに決勝でゴールを奪ってU-18プレミアリーグを含む高校3冠に大きく貢献した。その後東海大に進学し、今年2月のデンソーカップチャレンジでは関東A選抜に入っていた。

　クラブは「身体能力を活かしたヘディングの強さ、対人の強さが特徴のセンターバック。闘う気持ちと勝負にこだわるメンタリティを併せ持ち、チームを勝利に導く」と紹介している。

　以下、クラブ発表プロフィールとコメント

●DF丸山大和

(まるやま・やまと)

■生年月日

2003年12月21日(21歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

181cm/76kg

■経歴

クリアージュFC Jrユース-青森山田高-東海大

■コメント

「この度、2026シーズンよりFC今治に加入することが決まりました、東海大学の丸山大和です。FC今治という素晴らしいクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを嬉しく思います。決して自分だけの力だけではなく、指導者やチームメイト、友人や家族の支えがあったからだと思います。感謝の気持ちを忘れず、FC今治の勝利のために全力で戦いたいと思います。FC今治のファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いします!」