2024年8月にお笑い芸人のやす子に向け、Xで《お前は偉くないので、死んでくださーい》と投稿して大炎上。仕事をすべて失い、姿を消したフワちゃんが、9月27日に復帰に向けて友人の芸人と密談していたと『週刊女性PRIME』が報じた。

「都内の高級タイ料理店でシソンヌの長谷川忍さんと、仕事に関する話をしていたと報じられました。長谷川さんはフワちゃんの友人としてよく名前が上がる一人で、付き合いは5年以上になるといいます。長谷川さんがYouTubeチャンネル開設時にフワちゃんに相談するなど、2人の距離の近さはよく知られています。9月3日に放送された『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』（日本テレビ系）では、出演していた長谷川さんや、こちらもフワちゃんと仲が良い伊集院光さんなどが復帰を呼びかけ、『※フワちゃん、いつでもお待ちしています』のテロップが流れたこともニュースになりましたね」（芸能担当記者）

毎年夏にレギュラーで出演していた『有吉の夏休み』（フジテレビ）はクビとなり、今年から野呂佳代が代役を務めているが、最近になって、フワちゃん復帰を匂わせる芸人が数多く見受けられる。

「8月20日にフワちゃんの親友であり、騒動のきっかけとなったXへの“暴言投稿”の現場にも居合わせたとされるトンツカタンの森本晋太郎さんが『5時に夢中!』（TOKYO MX）に出演。フワちゃんとは現在も仲良くしていることを話し、彼女は元気だと報告。9月10日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）では、お見送り芸人しんいちさんが『“フワちゃん復活”って言ったらダメ？』と名前を出していました。一時期は名前への言及さえなかったので、ここに来て続けて名前が出ていることは“観測気球”ではないかという声もありますね」（前出・記者）

しかし、XなどのSNSでは未だに拒否反応が強い。

《何でコイツを復帰させたがるのかわからん》

《顔写真も見たくない このまま静かにしててくれ》

《こんな礼節を欠いた無礼者は芸能界にいなくても､なんの支障もないだろう！》

とにかく“見たくない”の声が多く、仮に復帰しても凄まじい抗議の声が寄せられる可能性は高い。

「地上波復帰を画策しているのは間違いないでしょうが、自身のYouTubeなどで本来のファンを相手に活動したほうがいいと思われます。そもそもYouTuberですし、見たくなければ見ないで済むのがYouTubeですからね」（前出・記者）

それでもテレビ業界でフワちゃんの復帰を求める声があがる背景について、芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「やはり彼女のキャラクターは唯一無二ですからね。炎上しようが何だろうが、その場の企画を盛り上げるためならどんなこともしてくれる。テレビ側からすると非常に使い勝手のいい存在です。そして、批判されても本人は一切気にせず振る舞える強いメンタルの持ち主。本音では早く起用したいというテレビマンが多いでしょう」

はたして、“計画通り”に復帰できるのやらーー。