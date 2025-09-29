BABYMONSTER「DRIP」MV3億回再生突破
BABYMONSTERの1stフルアルバム『DRIP』のタイトル曲「DRIP」のMVが、自身3度目となるYouTube再生数3億回を突破。2024年11月1日に公開されてから約331日での達成となった。
■「SHEESH」「BATTER UP」に続く、3本目の3億ビュー突破MV
「DRIP」のMVは公開直後「24時間以内に最も多く見た動画1位」となり、19日連続でグローバルYouTube日刊チャートにランクイン。音源も米国ビルボードグローバル（Billboard Global Excl. U.S）とビルボードグローバル200でそれぞれ16位、30位となるなど、大反響を呼んだ。
K-POPガールグループデビュー曲最短記録を更新した1stミニアルバム『BABYMONS7ER』のタイトル曲「SHEESH」、フリーデビュー曲「BATTER UP」に続き、BABYMONSTERが3億回再生を記録したMVは3本となった。
■2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバック予定！
K-POPガールズグループ最速（1年5ヵ月、デビュー日基準）で公式チャンネル登録者数1,000万人を突破し、“次世代YouTubeクィーン”として位置づけられているBABYMONSTER。現在、億台ビューコンテンツは計11作、累積照会数は56億ビュー以上だ。
なお、BABYMONSTERは10月10日（日本国内は10月11日）に2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバック。本作には、強烈なエネルギーを盛り込んだヒップホップベースのタイトル曲「WE GO UP」、強いインパクトの「PSYCHO」、ヒップホップの感性を加えたスローナンバー「SUPA DUP A LUV」、カントリーダンス曲「WILD」と、計4つの新曲が収録される。
■リリース情報
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM『WE GO UP』
※韓国発売は10月10日
