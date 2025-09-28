「1冊まるまる私の本ができるということが、すごく嬉しかったです」

フォトスタイルブック『また明日！』への思いを語る、頓知気さきな。ファッション誌「bis」でレギュラーモデルとして人気を博す25歳の、飾らない姿が収められている。

「撮影は1泊2日で熱海に行ったんですけど、1泊とは思えないほど、すごく濃密な2日間でした。楽しくて、ずっとしゃべっていてニコニコしていたら終わっていた感じです。いままででいちばん、ありのままの表情を引き出してもらえたと思います。ナチュラルな写真がいっぱいあって、自分でも新しい発見でした。この本を通して、見てくれる人が “毎日会える” ような存在になれたら嬉しいです」

とんちきさきな

25歳 2000年3月6日生まれ 大阪府出身 T160 2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとして活動開始。2019年にミスiD2019を受賞。2022年からファッション誌「bis」レギュラーモデルとしても人気を博し、現在はソロとしても活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@tonchiki_doll）、公式Instagram（@arigato_v）にて

※頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』は光文社より9月25日に発売

※発売記念イベントは9月27日（土）13時〜東京・HMVエソラ池袋で開催

写真・松岡一哲