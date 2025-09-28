「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」のさかいゆりや。8月に本誌で初グラビアを披露し、スレンダーボディが話題となりアンコール掲載となった。

「こうして新しい自分を発見できるのも皆さんが応援してくれるおかげです。じつは、レースクイーンを始めてすぐに階段から落ちて足首の骨にヒビが入ってしまったんです。レースにも行けず落ち込んでいたんですが、このままではいけないとダイエットをして、10kgの減量に成功しました。事務所の社長に『私、売れる女になります』と宣言してからは、日々の努力も怠りません。ヒビだけに（笑）」

8月におこなわれた本誌お渡し会も即完売。宣言どおり “売れる女” へと成長した。そんな彼女の次なる野望とは？

「今後は、持ち前のトーク力を爆発させていきたいですね。よくまわりの友達に『不意に出る言葉がおもしろい』と言われることが多くて、せっかくならそれをフルに生かせるよう土台作りをしています。頼まれたら断れない性格なので、どんなお仕事でも最高のパフォーマンスができるように準備万端です！」

さかいゆりや

26歳 1998年11月2日生まれ 静岡県出身 T168・B87W59H87 2021年レースクイーンとして活動開始。「ZENT sweeties2025」「OHLINS LADY」のメンバーとして活躍しつつ、2025年「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」に輝く。レースクイーン以外にもラウンドガールや、3代目シントトロイデンガールズとしても活躍。そのほか最新情報は、公式X（@s2l02ls2）にて

写真・唐木貴央

スタイリスト・上野 珠

ヘアメイク・高野雄一