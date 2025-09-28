「髪の毛どうしたん」ファン困惑…藤原紀香　白ワンピ＆ショートカットの圧倒的な美貌も“髪型”への指摘殺到

9月27日、バラエティ番組『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）が放送。今回も一流芸能人として、多数のタレント陣が揃ったが、その中で女優の藤原紀香もゲスト参加。その近影が話題となっている。

「今回、藤原さんは、出身地や卒業した小学校が同じ俳優の生瀬勝久さんとペアを組みました。白のレースのインナーにタイトなワンピースというエレガントな衣装で登場しました。まさに一流芸能人にふさわしい佇まいでしたよ」（テレビ局関係者）

今回の格付けでは、シャンパンや、ストリートダンス、アンサンブルなど6つのチェックが用意された。さまざまな比較クイズが繰り広げられ、藤原も目利きを続けるなか、視聴者は彼女の髪型に注目。Xには、困惑する声が寄せられた。

《髪の毛どうしたん….？？？》

《ドロンジョ様に見えてきた…》

藤原は2025年大阪・関西万博の政府出展「日本館」の名誉館長に就任し、最近の彼女のInstagramには髪をまとめた着物姿が多くアップされていた。そこからの変化に多くの視聴者が驚いたようだ。

「藤原さんは番組に、顎あたりまでの長さのストレートボブスタイルで登場。これまではロングヘアの印象が強く、珍しいスタイルでしたね。藤原さんは毛量が多いためか、少し髪型が浮いて見えましたね。その髪型の見慣れなさもあり、視聴者も違和感を感じたのでしょう」（前出・テレビ局関係者）

これまで藤原は、国民的アニメ『サザエさん』のサザエ役などで、奇抜な髪型を披露することもあった。そして、どんな髪型も彼女はものにしてきたと芸能ジャーナリストは指摘する。

「藤原さんは、17年ほど加圧トレーニングを続けていたり、日常生活でも身体に美圧バンデージを巻くなど、美容法へのこだわりは女優イチと言っても過言ではないでしょう。最近でも温活指導士の資格を取り、考え方を常にアップデートしています。たしかに番組での髪型に対する違和感の声が上がりましたが、一方で美貌を絶賛する声は絶えませんでした。54歳とは思えないほどの美しさは年々輝きを増していますね」

藤原の美しさは、一流に格付けされるはずだ。