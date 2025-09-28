9月26日、ラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）が放送され、金曜日パートナーを務めるタレントの壇蜜が同日卒業した。8年間出演を続けた美女パーソナリティには、感謝と労いの言葉がSNS上であふれている。一方、番組公式Xで公開された彼女の近影に対しては、リスナーから心配の声が寄せられている。

「同ラジオ番組は2007年5月から放送が開始され、壇蜜さんが出演するようになったのは2018年からです。同日の番組オープニングでは、《少しお時間をいただいていいですか》と壇蜜さんが切り出すと、《おひとかただけなんですけど、応募してくださった方にプレゼントを用意してきました》と、治療で使用した歯の石膏と15年間使った差し歯を提供し、最後の番組出演でも壇蜜ワールド全開でしたよ」（芸能プロ関係者）

放送終了後、番組公式Xが更新された。そこには、壇蜜と共にパーソナリティーの大竹まことが写ったツーショットがアップされたが、そこでの壇蜜の姿にファンは驚愕した。

《壇蜜さん、、身体の調子悪そうですね…》

《随分お痩せになられて…心配》

《心配になる痩せ方だ…》

かなりほっそりとした全身を披露した彼女に心配の声が相次いでいる。

「写真には、白いTシャツとデニムでカジュアルなスタイルの大竹さんの横で、花束を持ち、黒のワンピースを着て微笑む壇蜜さんが映っています。そのワンピースの下からは、華奢なふくらはぎがチラ見え。さらに、微笑む壇蜜さんの首元は脂肪がなく筋張っているように見えます」（前出・芸能プロ関係者）

壇蜜が見せる絶妙な表情も、リスナーを不安にさせてしまったのかもしれない。

「壇蜜さんといえば、2023年に家族の死去やペットロスが重なったことで心身のバランスを崩し2度の入院を繰り返しました。不眠や食欲不振の状態が続いたことを明かしており、その時から彼女の痩せぶりが注目されています。

2010年にグラビアアイドルとして活動を始めた壇蜜さんは、独特の語り口や、エロティックな雰囲気が人気に火をつけ、女優やコメンテーターとしても活躍しました。しかし、体調を崩してからメディア出演は激減。ただ、この日の放送では、治療法を見直していることや、夫で漫画家の清野とおる氏の支えで体調は回復傾向にあると語っていました」（前出・芸能プロ関係者）

ファンは、また元気な彼女に会える日を待っているはずだ。