9月17日に開幕した、映画界の秋の風物詩「釜山国際映画祭」。注目作が上映される祭典に、日本の豪華俳優陣も顔を揃えた。

映画祭を翌日に控え、金浦空港に降り立ったのは、ワインレッドのシャツに眼鏡、そして髭をたくわえた岡田准一。まさに「イケオジ」という言葉が似合う彼は、片手をポケットに入れたまま送迎車へと向かった。同日、共演者である17歳の現役高校生女優・藤崎ゆみあは、「ZARA」のトップスにシックな黒のロングスカートを合わせた上品な装いで姿を見せた。

「17日、岡田さんが主演を務めるNetflix『イクサガミ』が『オンスクリーン部門』に出品されたことで、オープニングセレモニーのレッドカーペットを歩いていました。観客からの声援に対して手を挙げて応じていましたよ。カーキ色のスーツでダンディさを醸し出しながら、韓国で流行りのハートのポーズを指で作っていてチャーミングでしたね」（映画祭に訪れたファン）

世界中の映画ファンを前に笑顔を見せた俳優たちだが、会場の外で彼らの素顔を見たファンは興奮気味にこう語る。

「主演映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』でレッドカーペットを歩いた西島秀俊さんは、18日に演者の宿泊兼控え室になっている『パラダイスホテル釜山』で見かけました。電話をしていたようなのですが、その様子が映画のワンシーンかと思うくらい様になっていて驚きましたよ。さらに、出待ちしていたファンに声を掛けられるとツーショットを撮ったりサインを書いたりしていました。ここまで丁寧な“神ファンサ”をしていたのは西島さんだけでしたね。

とりわけ、“体格”が目を引いたのは綾野剛さんです。北村匠海さんと共演した映画『愚か者の身分』の出品で同映画祭を訪れていたのですが、私服でホテルに戻ってきた彼らの姿には驚きました。北村さんがオーバーサイズのシャツにジーンズという装いに対し、綾乃さんはぴったりとした半袖のトップスに黒色のパンツ姿。レッドカーペットではジャケットを羽織っていたので気がつきませんでしたが、別人かと思うくらい“ムキムキ”でした。これまでの作品では華奢なイメージがあったので、その肉体改造に驚きましたよ」（別の映画祭に訪れたファン）

カメラが回らない場所でも俳優たちの“スター性”はファンを魅了していた。