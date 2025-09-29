フリーアナウンサーの中川安奈（31）が29日、自身のインスタグラムを更新。番組で共演したタレントの加護亜依（37）、プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（37）とのツーショットを公開した。

「テレビ朝日『ロンドンハーツ』30日（火）よる11時15分〜格付けしあう女たち『（一般女性に聞いた）友達になりたくない女』というなんとも香ばしい回に出演させていただきます」と報告。スタイルの良さが際立つノースリーブニットの衣装も披露。「この上なくドキドキ＆心がざわつきました！笑。でもでもとーっても楽しくて」と収録を振り返った。

「収録終わりには、選手時代から応援していて、私がアナウンサーになってからはたくさん解説を聞いて勉強させていただいた安藤美姫さん」「そしてまさか！私の永遠のアイドル『加護ちゃん』とミニモニ。のポーズでツーショットを撮らせていただく日がくるなんて」と記し、安藤、加護とのツーショットをそれぞれ公開した。

「帰りのエレベーターが偶然一緒で、“実は小さい頃からモーニング娘。大好きで、なかでも加護ちゃんの大ファンで…”って勇気出してお伝えできてほんとによかった」と思いを伝えたことを明かし、「すぐ“え〜〜写真撮りましょ〜〜”って言ってくださる神対応の加護さん…可愛すぎてテンションあがりました」とつづった。「そんなこんなでぜひぜひご覧いただきたいです」と締めくくった。

フォロワーからは「うれしい夢の実現」「ステキなスタイル」「色気が凄い」「かわいい」「夢のミニモニ。ポーズ！」などの声が寄せられた。