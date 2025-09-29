結成１６年目以上のお笑い芸人による賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」で優勝経験を持つ、ギャロップ、ガクテンソク、ツートライブの３組が２９日、大阪市内で、スリーマンライブ「漫才匠」（１０月２７日・なんばグランド花月、１２月１日・ルミネｔｈｅよしもと）へ向けた取材会を行った。

２月にギャロップとガクテンソクの２組で行われた公演の第２弾。５月に優勝したツートライブが加わり、王者３組が集結した。

ギャロップの林健は「１０年後は何組でやってるんかな」と笑わせつつ、「やっぱり負けたくない、特に漫才においては」と、きっぱり。相方の毛利大亮も「一番ウケたいですね」と声をそろえた。

ガクテンソクのよじょうは「前回はこんな会見なんてなかったですから、着実にでかくなっていると思う。この調子でいきたい」と手応えを語り、奥田修二は「ＳＥＣＯＮＤのくくりがなかったらこのスリーマンライブはなかった。想像つかないですけど、想像を超えてお客さんの期待を裏切らないようにやりたい」と意気込む。ツートライブのたかのりは「営業とかで僕たちだけウケない、というのを長いことやってきたので、ウケたいですね」と語った。

また、今回の公演ポスターには虎のアップの写真が使われており、それを見たツートライブ・周平魂は「こうして見るとやっぱりネコ科やなって。でも僕たちはなめられるとダメなので、ネコではなく虎でいきたい」と、先輩を前に宣言。その後も何度もネコと虎のくだりを繰り返し、最後には「（他の２組に）虎のようにかみついてやりますよ！」と、ふっかけたが、奥田に「静かにして、静かに」と、冷たくあしらわれていた。