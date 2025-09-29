俳優松坂桃李(36)が、28日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか?」（日曜深夜0時55分）に出演。子育てについて話す場面があった。

20年に女優戸田恵梨香（37）と結婚し、23年に第1子が誕生している松坂は、「ここ数年で結婚して家族ができて、子どもも生まれたんで。それによって環境も自分の中では変わったので」と話した。占い師のゲッターズ飯田氏は「お子さんが生まれると運気がめちゃくちゃ良くなる星を持っているんで、子ども生まれるとより流れが良くなるんですよ。手先が器用な星を元々持っているんで、料理するとか物作り趣味でもいいのでやっておくと…」と占った。

これを受け松坂は「物作り、最近なんか子どもに絵を描いたりするのがすごい好きで、自分が結構ハマってきてるなっていう節はちょっとあるんですよ」と打ち明け「子どもと一緒に粘土に色を塗ったりとかして、それで遊んだりとか。結構子どもより、僕の方がハマってきてる気はしてるんですね」と子どもと遊ぶ様子を語った。

このやりとりをVTRで見ていたモデルでタレントのみちょぱこと池田美優（26）は「パパやってるんだ」とつぶやき、女優水野美紀（51）も「そんな時間作れてるんだね」感心する様子を見せた。