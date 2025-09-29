WINNERが、9月28日に約6年ぶりの日本公演となる＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN＞の兵庫・神戸公演を開催した。

割れんばかりの歓声の中でWINNERが登場し、ヒット曲「REALLY REALLY」、「LOVE ME LOVE ME」、「I LOVE U」を立て続けに披露。会場は一気に熱気に包まれ、ライブ中盤では日本でもおなじみの「EVERYDAY」「ISLAND」「MILLIONS」と続き、アンコールではライブの定番曲「MOVIE STAR」、TikTokでも話題の「DON’T FLIRT」をパフォーマンスし、会場の盛り上がりは最高潮に。バラードからソロステージまで多彩なパフォーマンスでファンを魅了し、多くの日本語曲で彩られた計21曲を披露。大盛況のうちに幕を閉じた。

7月25日〜27日の3日間にわたりソウル・オリンピック公園オリンピックホールにてスタートした単独公演＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE]＞だが、メンバー自身も演出に積極的に関わり、これまで以上に想いのこもった特別なステージとなっているという。日本での単独ツアーは約6年ぶりということもあり、ファンにとって待望の再会となった。

次に控えるのは、9月30日の東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN公演。追加公演含め昼・夜2公演が予定されており、神戸公演を上回る盛り上がりが期待される。夜公演は既に完売しているが、昼公演はまだ若干のチケット残席もあるとのことで、この貴重な機会をぜひ見逃さずに会場に足を運んで欲しい。

さらに、JAPAN TOUR開催に先駆けリリースされたライブベストアルバム『THE BEST OF WINNER LIVE』は、歴代ライブで披露された名曲の数々を凝縮した必聴の一枚。ライブとあわせてぜひチェックしていただきたい。

◾️＜2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN＞ ・神戸国際会館こくさいホール

2025年9月28日（日）開演 14:00（SOLD OUT）

2025年9月28日（日）開演 18:00（SOLD OUT） ・TACHIKAWA STAGE GARDEN

2025年9月30日（火）開演 14:30（追加公演）

2025年9月30日（火）開演 19:00（SOLD OUT） 詳細：https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1125361

◾️WINNER LIVE BEST ALBUM『THE BEST OF WINNER LIVE』 配信：https://WINNERJP.lnk.to/THE_BEST_OF_WINNER_LIVE_strdl

詳細：https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1126351