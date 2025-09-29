ブラジル１部サントスのＦＷネイマールが、自身に対する中傷に対し、法的訴訟の構えを見せた。

英国メディア「デーリー・メール」によると、ネイマールの代理人を務めるＮＲスポーツは、ブラジル人ジャーナリストのロドルフォ・ゴメス氏に法的訴訟を起こした。

ゴメス氏は自身の動画チャンネル「Ｆｕｔｅｂｏｔｅｃｏ」でネイマールについて「彼はウイスキー、エナジードリンクにハマり、シーシャ（水たばこ）を吸い、朝４時か５時に寝る…」と語った。また「ネイマールは今年もプレーしない」とも語り、ネイマールの深夜の習慣がチームメイトに影響を与えていると主張。ネイマールのためにチームの練習時間が変わったと語った。

この話がブラジルで広まったため、ネイマールの代理人は「関係者の責任を追及するためにあらゆる民事および刑事法的措置が講じられている」と主張。ネイマール自身もインスタグラムのストーリーで中傷をからかうかのようにエナジードリンクの写真とともに「ハマっています」などと共有した。

度重なるケガに苦しむネイマールにとってまた悩みの種といえそうだ。