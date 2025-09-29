元SKE48フリーアナ・後藤楽々「料理は好きなので」手作り中華披露「本格的」「プロみたい」
【モデルプレス＝2025/09/29】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が27日、自身のInstagramを更新。地元名古屋で家族のために作った手作り中華料理を公開した。
【写真】元SKEフリーアナ、手作り中華披露
後藤は「意外と言われますが、料理は好きなので。家族に夜ご飯を振る舞いました」とコメントし、地元名古屋の実家で麻婆豆腐と大葉しゅうまいが際立つ手作り中華料理を披露。投稿では「今回は、大好きな中華。麻婆豆腐と、今ハマってる大葉しゅうまい。簡単でヘルシーなので」と料理の魅力を語り、「もっと地元名古屋で仕事がしたいな、と思う一日でした」と地元への思いを明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「本格的」「プロみたい」「愛情たっぷり」「素敵」などのコメントが寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
