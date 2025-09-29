安田美沙子、長男リクエストの“勝負飯”披露「愛情たっぷり」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの安田美沙子が27日、自身のInstagramを更新。長男のミニバスケットボール試合のために作った手作りカツ丼を公開した。
【写真】安田美沙子、長男リクエストの“勝負飯”披露
安田は「長男はミニバス、次男はお友達のバースデーと運動会とこどもづくしの三日間でした」とコメントし、長男からのリクエストで作った手作りカツ丼をはじめとする食卓の様子を披露した。「気迫のある迷いのないレイアップ。あぁ、この子は自分で乗り越えたんだなーと。焦らず向き合って、乗り越えた瞬間を見させてもらいました」と息子の成長を見守る母親としての思いを語っている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「美味しそう」「プロみたい」「素敵なママ」「感動」などのコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、手作りカツ丼披露
