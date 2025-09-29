NHK「連続テレビ小説」第113作で、9月29日（月）より放送予定の『ばけばけ』でヒロインの松野トキ役を演じる俳優の郄石あかりさんが、株式会社クラフティア（旧・九電工）のイメージキャラクターに就任。郄石さんが出演する新CMも放送・配信されています。

■九電工は、「クラフティア」へ。30秒篇



■九電工は、「クラフティア」へ。15秒篇



株式会社九電工は創立80周年を迎えた節目に、10月より「クラフティア」に社名を変更。新たな決意を胸に同社のイメージキャラクターとして、宮崎県出身で映画・ドラマなどで活躍中の俳優の郄石あかりさんを起用しました。郄石さんが出演する新CM「技術の力で、次のフロンティアを目指して。」は、9月25日（木）よりオンエア・配信中です。

新CMのキャッチコピーは「技術の力で、次のフロンティアを目指して。」。澄み渡った青空が広がる大草原のなか、純白の衣装に身を包み、一歩一歩大地を踏みしめながら懸命に走り続ける郄石さんの姿と表情には、同社がこれまで磨き上げてきた技術の力で、未来に挑戦して新しい価値を創造、可能性に満ちた「フロンティア」を切り拓いていくという強い意志・決意・覚悟が込められているそうです。

郄石さんはインタビューで、「打ち上がるロケットを見て『行け』と叫ぶシーンでは、いろいろな未来への気持ちを込めたので、ぜひ見ていただきたいです。（中略）未来を見据えていろいろな気持ちを込めた表情をしていて、クラフティアさんもそうですし、俳優としての私を、そして未来の私を皆さんに応援していただけるように精一杯頑張りますので、これからもよろしくお願いします」と語っています。

郄石さんは、2002年生まれの22歳。2019年より本格的に俳優活動を始め、2021年公開の映画『ベイビーわるきゅーれ』で初主演を務め、これが続編も作られるなどの大人気となったほか、9月29日（月）より放送スタートのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロインの松野トキ役を演じることに。いま最も羽ばたいている注目の俳優のひとりです。

■CMストーリー

これまで80年間、さまざまな領域の事業を通じて積み上げてきた技術力で未来に挑戦していく姿を、一直線の軌跡を描きながら宇宙へ飛び立つロケットで表現しています。そのロケットが飛び立つ地に向かって大草原を懸命に駆けていく郄石さん。たどり着いた丘の上で宇宙に飛び立っていくロケットを見上げて、「決意」「希望」「自信」「責任」…さまざまな想いを胸に、当社従業員とともに「行け―！」と叫ぶ郄石さんの表情にご注目ください。

■CM概要

タイトル：「技術の力で、次のフロンティアを目指して。」

放映開始日： 2025年9月25日（木）

放映エリア： 九州・山口・沖縄エリア ※九州・関西・関東エリアのYouTube・TVer、全国放送の一部の番組でも放送予定

URL ：【九電工公式Youtube】

30秒：https://youtu.be/ZRswTuIdGU0

15秒：https://youtu.be/hpUHELkZcqQ