アオシマ、2026年2月発売「ザ☆モデルカー」シリーズ新製品を公開「ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ ′07」など4製品が登場
ザ☆モデルカー No.69 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ '07
青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズより2026年2月に発売予定の新製品情報を公開した。
「No.69 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ '07」（価格：3,520円）、「No.75 1/24 フォルクスワーゲン 15ADK ビートル 1303S カブリオレ '75」（価格：3,300円）、「No.101 1/24 BLMC G/HM4 MG-B MK-2 '68」（価格：3,300円）、「No.117 1/24 マツダ NB8C ロードスター RS '99」（価格：3,300円）の4製品がラインナップしている。
ザ☆モデルカー No.69 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ '07
価格：3,520円
JANコード：4905083204658
Z33フェアレディZ バージョンNISMOは、2007年の1月に日産自動車のワークスチーム「ニスモ」と、多くのコンプリートカスタムカー製造実績をもつ「オーテックジャパン」の融合により生まれた。ボディの溶接面積増、補強バーや補強パネルの追加等によるボディ剛性の見直しを実施し、ハイグリップタイヤの装着による路面からの高入力に対応。あわせてサスペンションの全面リセッティングを行ない、コーナリングパフォーマンスを高めている。
【製品の特長】
●トップグレードVersion NISMOの組み立て式プラモデル
●2007年モデルを再現
●各種レンズ類は塗り分け不要のクリアレッド着色済み
●窓枠マスキングシール付属
ザ☆モデルカー No.75 1/24 フォルクスワーゲン 15ADK ビートル 1303S カブリオレ '75
価格：3,300円
JANコード：4905083204665
ドイツ生まれの大衆車VWビートルには、遡ること1949年からオープンモデルのカブリオレがラインナップされていた。ボディの架装はカルマン社で担当し、その証としてフロントクォーターパネルにエンブレムが備わっている。厚みのある幌は耐候性が高く、オープン時に畳んだ大きな幌を背負う姿も魅力的。1971年からはマクファーソン・ストラットの前足を持つ1302Sがベースに選ばれ、1973年にはパノラミックウインドー1303Sがベースになる。1978年にビートルがドイツ本国で製造中止された後も1980年まで継続生産された。日本ではコンバーチブルが正式名称で、型式の15ADKは15が4シーターカブリオレ、ADが1600ccAD型エンジン搭載を意味する。
【製品特長】
●アルミナンバープレート封入
●外装パーツメッキ仕上げ
●オープン/クローズド状態選択式
●オプションミラー封入
●1980年代に製作された金型を使用
ザ☆モデルカー No.101 1/24 BLMC G/HM4 MG-B MK-2 '68
価格：3,300円
JANコード：4905083204672
1962年のロンドンモーターショーで華々しくデビューしたMGBは、18年後の1980年10月22日に生産が終了されるまでに約52万台も売れた大ヒットロングセラー車だった。モデルライフの18年間、基本的なボディ形状、シャーシ、エンジンに至るまで大きな変化は無かったが、その中身は度重なる改良によって年々進化していった。その為、一見すると同じに見えるモデルであっても外装・内装・エンジンルームの3点を見るだけで、その年式を月単位にまで特定することが可能となっている。
【製品特長】
●MGBの組み立て式プラモデル
●1960年代後半頃の仕様を再現
●グリルやバンパーはメッキ仕上げ済
●ソフトトップ開閉選択式
●エッチングパーツ
●ホイールはワイヤーメッシュ仕様
●14インチ185幅タイヤ使用
●窓枠マスキングテープ
ザ☆モデルカー No.117 1/24 マツダ NB8C ロードスター RS '99
価格：3,300円
JANコード：4905083204689
NB8C型マツダロードスターは、「人馬一体」をコンセプトに開発されたライトウェイトオープンスポーツカー「ユーノスロードスター」の2代目にあたるモデル。リトラクタブルヘッドライトの廃止による慣性モーメントの低減と軽量化、車体剛性向上の為の補強やサスペンションの見直しなどにより、先代の操る楽しさはそのままに質感が高まったロードスターは世界中のスポーツカーファンを魅了する名車となった。
【製品特長】
●NB8C型ロードスターの組み立て式プラモデル
●カタログ仕様を再現
●フルオープン/ハードトップ/ソフトトップ選択式
●社外品アルミホイール付属
●窓枠マスキングシール
●右ハンドル左ハンドルの作り分けが可能
