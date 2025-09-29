【青島文化教材社 2026年2月発売予定「ザ☆モデルカー」シリーズ新製品】 「No.69 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ '07」価格：3,520円 「No.75 1/24 フォルクスワーゲン 15ADK ビートル 1303S カブリオレ '75」価格：3,300円 「No.101 1/24 BLMC G/HM4 MG-B MK-2 '68」価格：3,300円 「No.117 1/24 マツダ NB8C ロードスター RS '99」価格：3,300円

ザ☆モデルカー No.69 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ '07

青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズより2026年2月に発売予定の新製品情報を公開した。

「No.69 1/24 ニッサン Z33 フェアレディZ バージョンニスモ '07」（価格：3,520円）、「No.75 1/24 フォルクスワーゲン 15ADK ビートル 1303S カブリオレ '75」（価格：3,300円）、「No.101 1/24 BLMC G/HM4 MG-B MK-2 '68」（価格：3,300円）、「No.117 1/24 マツダ NB8C ロードスター RS '99」（価格：3,300円）の4製品がラインナップしている。

価格：3,520円

JANコード：4905083204658

Z33フェアレディZ バージョンNISMOは、2007年の1月に日産自動車のワークスチーム「ニスモ」と、多くのコンプリートカスタムカー製造実績をもつ「オーテックジャパン」の融合により生まれた。ボディの溶接面積増、補強バーや補強パネルの追加等によるボディ剛性の見直しを実施し、ハイグリップタイヤの装着による路面からの高入力に対応。あわせてサスペンションの全面リセッティングを行ない、コーナリングパフォーマンスを高めている。

【製品の特長】

●トップグレードVersion NISMOの組み立て式プラモデル

●2007年モデルを再現

●各種レンズ類は塗り分け不要のクリアレッド着色済み

●窓枠マスキングシール付属

ザ☆モデルカー No.75 1/24 フォルクスワーゲン 15ADK ビートル 1303S カブリオレ '75

価格：3,300円

JANコード：4905083204665

ドイツ生まれの大衆車VWビートルには、遡ること1949年からオープンモデルのカブリオレがラインナップされていた。ボディの架装はカルマン社で担当し、その証としてフロントクォーターパネルにエンブレムが備わっている。厚みのある幌は耐候性が高く、オープン時に畳んだ大きな幌を背負う姿も魅力的。1971年からはマクファーソン・ストラットの前足を持つ1302Sがベースに選ばれ、1973年にはパノラミックウインドー1303Sがベースになる。1978年にビートルがドイツ本国で製造中止された後も1980年まで継続生産された。日本ではコンバーチブルが正式名称で、型式の15ADKは15が4シーターカブリオレ、ADが1600ccAD型エンジン搭載を意味する。

【製品特長】

●アルミナンバープレート封入

●外装パーツメッキ仕上げ

●オープン/クローズド状態選択式

●オプションミラー封入

●1980年代に製作された金型を使用

ザ☆モデルカー No.101 1/24 BLMC G/HM4 MG-B MK-2 '68

価格：3,300円

JANコード：4905083204672

1962年のロンドンモーターショーで華々しくデビューしたMGBは、18年後の1980年10月22日に生産が終了されるまでに約52万台も売れた大ヒットロングセラー車だった。モデルライフの18年間、基本的なボディ形状、シャーシ、エンジンに至るまで大きな変化は無かったが、その中身は度重なる改良によって年々進化していった。その為、一見すると同じに見えるモデルであっても外装・内装・エンジンルームの3点を見るだけで、その年式を月単位にまで特定することが可能となっている。

【製品特長】

●MGBの組み立て式プラモデル

●1960年代後半頃の仕様を再現

●グリルやバンパーはメッキ仕上げ済

●ソフトトップ開閉選択式

●エッチングパーツ

●ホイールはワイヤーメッシュ仕様

●14インチ185幅タイヤ使用

●窓枠マスキングテープ

ザ☆モデルカー No.117 1/24 マツダ NB8C ロードスター RS '99

価格：3,300円

JANコード：4905083204689

NB8C型マツダロードスターは、「人馬一体」をコンセプトに開発されたライトウェイトオープンスポーツカー「ユーノスロードスター」の2代目にあたるモデル。リトラクタブルヘッドライトの廃止による慣性モーメントの低減と軽量化、車体剛性向上の為の補強やサスペンションの見直しなどにより、先代の操る楽しさはそのままに質感が高まったロードスターは世界中のスポーツカーファンを魅了する名車となった。

【製品特長】

●NB8C型ロードスターの組み立て式プラモデル

●カタログ仕様を再現

●フルオープン/ハードトップ/ソフトトップ選択式

●社外品アルミホイール付属

●窓枠マスキングシール

●右ハンドル左ハンドルの作り分けが可能

