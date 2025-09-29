WHATMOREが、ニューシングル「jenny’s」をリリース。また、あわせて同曲のMVも公開された。

本楽曲は、10月17日にリリースするデビューアルバム『WHATMORE』からの4曲目の先行トラック。WHATMOREのジャンルに囚われないサウンドを一層オルタナティブな方向性へと押し進めるものとなっており、ジャクソン・オーガストの優しい歌声がアコースティックギターのストロークに乗って幕を開け、やがて2つ目の甘い歌声がハーモニーを奏でながらコーラスへと導かれる。歯切れの良いドラムループが入り、セバスチアノがジェニーとの関係や彼女の将来計画を問う、思慮深いバースを展開する。

MVは、パトリック・リネハンが手がけ、感謝と未知への不安という楽曲の対比するテーマを視覚的に反映。ニューヨーク郊外のコニーアイランドで撮影された空撮映像が、サウスブルックリンや由緒あるルナパークに対する映像ラブレターのようなムードを醸し、カーニバルのアトラクションや友人たちとの食事、サイファーを繰り広げる心温まるカットなどと、陰気な車内やジャクソン家の裏庭での物静かな瞬間といった対照的な映像が融合している。

また、本楽曲のリリースに合わせてジャクソンの紹介動画も公開。ニューヨークの老舗バー The Ear Innのバーテンダーを務める中で築いた人間関係と、ミュージシャンとして夢を追うために全てを捨ててしまう不安について振り返っている。

