「日本は強かった」船越ジャパンのエジプト戦完勝に韓国メディアが驚嘆！「大きなピンチもない」「激しく攻め立てた」【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地時間９月27日、チリのサンティアゴで行なわれたU-20ワールドカップの初戦で、エジプトと対戦。２−０で快勝を飾った。
序盤から主導権を握った日本は、29分に齋藤俊輔が獲得したPKを主将の市原吏音が決めて先制に成功する。48分にも、ショートカウンターからMF石井久継が狙い澄ましたコントロールショットでネットを揺らし、追加点を奪取。このリードを危なげなく守り切った。
船越ジャパンの完勝に韓国メディアも注目。『MKスポーツ』は「日本は強かった」と報じている。
「市原と石井が立て続けに得点を挙げた日本は、大きなピンチもなくエジプト戦で今大会初勝利を飾った。日本はエジプトを激しく攻め立て、最終的に２点のリードを保った」
ちなみに、U-20韓国代表はウクライナに１−２で敗れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】市原のPKと石井の美弾で快勝！エジプト戦のハイライト
序盤から主導権を握った日本は、29分に齋藤俊輔が獲得したPKを主将の市原吏音が決めて先制に成功する。48分にも、ショートカウンターからMF石井久継が狙い澄ましたコントロールショットでネットを揺らし、追加点を奪取。このリードを危なげなく守り切った。
「市原と石井が立て続けに得点を挙げた日本は、大きなピンチもなくエジプト戦で今大会初勝利を飾った。日本はエジプトを激しく攻め立て、最終的に２点のリードを保った」
ちなみに、U-20韓国代表はウクライナに１−２で敗れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】市原のPKと石井の美弾で快勝！エジプト戦のハイライト