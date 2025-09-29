【青島文化教材社 2026年2月発売予定「ザ☆チューンドカー」シリーズ新製品】 2026年2月 発売予定 「1/24 VERTEX S15 シルビア '99 （ニッサン）」価格：3,410円 「1/24 ラリーアート CZ4A ランサーエボリューションX '07（ミツビシ）」価格：3,740円 「1/24 ブリッツ JZX100 チェイサー ツアラーV '96 （トヨタ）」価格：3,520円 「1/24 PS13 シルビア '91 エアロカスタム （ニッサン）」価格：3,630円

青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆チューンドカー」シリーズより2026年2月に発売予定の新製品情報を公開した。

「1/24 VERTEX S15 シルビア '99 （ニッサン）」（価格：3,410円）、「1/24 ラリーアート CZ4A ランサーエボリューションX '07（ミツビシ）」（3,740円）、「1/24 ブリッツ JZX100 チェイサー ツアラーV '96 （トヨタ）」（3,520円）、「1/24 PS13 シルビア '91 エアロカスタム （ニッサン）」（3,630円）の4製品がラインナップされている。

1/24 VERTEX S15 シルビア '99 （ニッサン）

価格：3,410円

JANコード：4905083204696

VERTEX RIDGEのフルエアロ。7代目シルビアとなるS15型は、1999年1月にそれまでのS14型をフルモデルチェンジし登場した。「SPORTS!SILVIA」をスローガンに、スポーツモデルとしてのキャラクターを強め、より硬派な走りを追究したコンセプトとなっている。

その結果ダウンサイズされたボディは再び5ナンバーサイズとなり、最高出力250PSまで高められたSR20DETと新しい6MTの新鮮な走りに、今なおファンが絶えない。

【製品特長】

・フロントバンパースポイラー

・フロントエアロフェンダー

・リアバンパースポイラー

・リアエアロフェンダー

・カナード

・サイドステップ

・ユーロテール

・マフラー

・ホイール：ボルクレーシング TE37

1/24 ラリーアート CZ4A ランサーエボリューションX '07（ミツビシ）

価格：価格：3,740円

JANコード：4905083204702

ラリーアート製のパーツが付属したランサーエボリューションとなっており、ラリーアートフルエアロ仕様。

【製品特長】

・スポーツフロントアンダースポイラー

・スポーツフロントバンパーインテーク

・スポーツドライビングフルバケットシート（RECARD）

・スポーツマフラー

・18インチ：スポーツアルミホイール RA04

・右ハンドル・左ハンドル選択可能

・窓枠シール付属

1/24 ブリッツ JZX100 チェイサー ツアラーV '96 （トヨタ）

価格：3,520円

JANコード：4905083204719

チューニングメーカーが仕上げた100チェイサー。

【製品特長】

・ブリッツ製フロントバンパースポイラー スペックⅡ

・サイドステップ

・リアバンパースポイラー

・ブリッツ製リアウイング

・ニュルスペックレーシングマフラー

・TECHNO SPEED Z1ホイール

1/24 PS13 シルビア '91 エアロカスタム (ニッサン)

価格：3,630円

JANコード：4905083204726

令和最新版の「S13 シルビア フルエアロ」。

【製品特長】

・フロントバンパー

・サイドステップ

・リヤバンパー

・マフラー

・バケットシート

・18インチ ワークエモーション CR-kai ホイール

・窓枠マスキングシール付属

