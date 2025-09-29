アオシマ、「ザ☆チューンドカー」より「シルビア ′99」など4製品が来年2月発売！
青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆チューンドカー」シリーズより2026年2月に発売予定の新製品情報を公開した。
「1/24 VERTEX S15 シルビア '99 （ニッサン）」（価格：3,410円）、「1/24 ラリーアート CZ4A ランサーエボリューションX '07（ミツビシ）」（3,740円）、「1/24 ブリッツ JZX100 チェイサー ツアラーV '96 （トヨタ）」（3,520円）、「1/24 PS13 シルビア '91 エアロカスタム （ニッサン）」（3,630円）の4製品がラインナップされている。
1/24 VERTEX S15 シルビア '99 （ニッサン）
価格：3,410円
JANコード：4905083204696
VERTEX RIDGEのフルエアロ。7代目シルビアとなるS15型は、1999年1月にそれまでのS14型をフルモデルチェンジし登場した。「SPORTS!SILVIA」をスローガンに、スポーツモデルとしてのキャラクターを強め、より硬派な走りを追究したコンセプトとなっている。
その結果ダウンサイズされたボディは再び5ナンバーサイズとなり、最高出力250PSまで高められたSR20DETと新しい6MTの新鮮な走りに、今なおファンが絶えない。
【製品特長】
・フロントバンパースポイラー
・フロントエアロフェンダー
・リアバンパースポイラー
・リアエアロフェンダー
・カナード
・サイドステップ
・ユーロテール
・マフラー
・ホイール：ボルクレーシング TE37
1/24 ラリーアート CZ4A ランサーエボリューションX '07（ミツビシ）
価格：価格：3,740円
JANコード：4905083204702
ラリーアート製のパーツが付属したランサーエボリューションとなっており、ラリーアートフルエアロ仕様。
【製品特長】
・スポーツフロントアンダースポイラー
・スポーツフロントバンパーインテーク
・スポーツドライビングフルバケットシート（RECARD）
・スポーツマフラー
・18インチ：スポーツアルミホイール RA04
・右ハンドル・左ハンドル選択可能
・窓枠シール付属
1/24 ブリッツ JZX100 チェイサー ツアラーV '96 （トヨタ）
価格：3,520円
JANコード：4905083204719
チューニングメーカーが仕上げた100チェイサー。
【製品特長】
・ブリッツ製フロントバンパースポイラー スペックⅡ
・サイドステップ
・リアバンパースポイラー
・ブリッツ製リアウイング
・ニュルスペックレーシングマフラー
・TECHNO SPEED Z1ホイール
1/24 PS13 シルビア '91 エアロカスタム (ニッサン)
価格：3,630円
JANコード：4905083204726
令和最新版の「S13 シルビア フルエアロ」。
【製品特長】
・フロントバンパー
・サイドステップ
・リヤバンパー
・マフラー
・バケットシート
・18インチ ワークエモーション CR-kai ホイール
・窓枠マスキングシール付属
