「1/700 ウォーターライン No.611 米国海軍 戦艦 ノースカロライナ」

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2026年2月に発売予定の新製品情報を公開した。

「No.611 米国海軍 戦艦 ノースカロライナ」（価格：2,420円）、「日本陸軍 丙型特殊船 あきつ丸 前期型」（価格：3,740円）、「No.537 日本海軍 水上機 紫雲・瑞雲」（価格：1,760円）の3製品がラインナップしている。

1/700 ウォーターライン No.611 米国海軍 戦艦 ノースカロライナ

価格：2,420円

JANコード：4905083203941

戦艦「ノースカロライナ」はアメリカ軍が海軍軍縮条約後に建造した初の戦艦で、「コロラド級」戦艦より17年ぶりの建造となった。16インチ砲3基9門に加え、20門の5インチ両用砲、レーダーなどを装備し、太平洋戦争開戦時には最新鋭の戦艦であったという。

本製品は、現在でもその姿を見ることができる戦艦「ノースカロライナ」を1/700スケールでプラスチックモデルキット化したもの。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。

〈艦種〉戦艦

〈国籍〉アメリカ

1/700 ウォーターライン 日本陸軍 丙型特殊船 あきつ丸 前期型

価格：3,740円

JANコード：4905083204504

上陸戦などを想定し、建造された特殊船「あきつ丸」。当初13機の97式戦闘機を運用する予定だったが、着艦装置が搭載されず、開戦直後は蘭印作戦など南方方面で作戦に従事した。

本キットは輸送船として使用された1942年時の「あきつ丸」を1/700スケールのプラスチックモデルキット化しており、要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立て易く、かつ的確に再現できる。

●甲板上に施された黒、明灰色、暗灰色 迷彩を再現できるデカールが付属

●選択式で艦尾舟艇格納庫の開閉を選択可能

●同スケールの95式軽戦車、97式戦闘機が付属

〈艦種〉その他

〈国籍〉日本

1/700 ウォーターライン No.537 日本海軍 水上機 紫雲・瑞雲

価格：1,760円

JANコード：4905083203972

本製品は、高速水上偵察機として開発されていた「紫雲」と急降下爆撃も実施可能な水上偵察機「瑞雲」を1/700スケールのプラスチックモデルキット化したもの。同スケールの艦船模型と組み合わせて更なる臨場感を演出できる。

●瑞雲9機、紫雲6機の計15機のセット

〈艦種〉アクセサリー

〈国籍〉日本

