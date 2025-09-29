【ザ☆スーパーカー No.8 1/24 '12 ランボルギーニ アヴェンタドール ロードス】 2026年2月 発売予定 価格：5,060円

青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆スーパーカー」シリーズの新製品「No.8 1/24 '12 ランボルギーニ アヴェンタドール ロードス」を2026年2月に発売する。価格は5,060円。

本製品は、ランボルギーニ アヴェンタドール ロードスターの1/24スケールプラモデル。V12エンジンを忠実に再現しており、リアのエンジンフードは開閉が可能だ。窓枠塗装用マスキングシールが付属する。

JANコード：4905083204764

【製品特長】

●V12エンジンを忠実に再現

●ロードスター専用ボディ

●リアのエンジンフード開閉可能

●シザーズドア開閉可能

●テールライトは色分けで成型

●窓枠塗装用マスキングシール付属

【ランボルギーニ アヴェンタドール ロードスター】

ランボルギーニのフラッグシップモデル、アヴェンタドールのオープントップモデルである「ロードスター」は、クーペをベースに最新技術が注ぎ込まれ、トータルでのパフォーマンスやエレガントなスタイルなど快適なドライビングが楽しめる。

エンジンフードのデザインはクローズドモデルとは全く異なり、幾何学的なラインで構成されている。パワーユニットは最高出力515kW(700ps)/8,250rpmと最大トルク690Nm/5,500rpmを発生。V12エンジンを搭載した世界で唯一のミッドシップオープンカーである。

