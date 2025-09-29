今季限りで退任する横浜ＤｅＮＡ・三浦監督（右）

プロ野球・横浜ＤｅＮＡの三浦大輔監督（５１）が今季限りで退任することが２９日、球団関係者への取材で分かった。チームは２８日の広島戦に勝ち、３年ぶりのセ・リーグ２位が確定。しかし、阪神に独走優勝を許した責任を取って球団に辞任を申し出て、了承されたという。球団は「ファンを大事にできる人」などを条件に後任人事を進めるとみられる。

三浦監督は２０１６年に現役を引退し、１９年に投手コーチ、２０年に２軍監督を務め、２１年に１軍監督に就任した。１年目こそ最下位に沈んだが、２年目から５年目の今季まで球団初の４年連続Ａクラス入りを達成。昨季はクライマックスシリーズ（ＣＳ）を勝ち上がり、日本シリーズでソフトバンクを下して１９９８年以来２６年ぶりの日本一に輝いた。

今季もリーグ優勝への期待が高まったが、前半戦は先発陣の柱の一人として期待したバウアーの不振や昨季首位打者のオースティンの故障もあって苦戦を強いられた。後半戦も主将の牧や宮崎ら中軸が離脱したが、若手の奮闘もあって９月（２８日時点）は１６勝５敗１分けと盛り返した。

１０月１１日にＣＳファーストステージが開幕する。横浜スタジアムで３位巨人と対戦し、２年連続の日本一を目指す。

９月２８日の試合後、三浦監督は「優勝という目標が途切れたが、チーム全体として（ＣＳ）ホーム開催に目標を切り替えて進めたのは良かった。ホームでできるだけで満足するわけではない。ＣＳを勝ち上がりたい」と話し、５年間の集大成となるポストシーズンに向かう。