メッツは２８日（日本時間２９日）、敵地でのマーリンズ戦に０―４で敗れ、ポストシーズン進出への望みを完全に絶たれた。

１６２試合のシーズンを終えて８３勝７９敗。別地区のレッズとは完全に同じ勝敗だったが、地直接対決で２勝４敗と負け越していたため、ワイルドカード争いから脱落となった。今後はチーム再建に向けた動きも本格化することになる。

地元ニューヨークの放送局「ＳＮＹ」（電子版）は、カルロス・メンドーサ監督（４５）の去就について来季も狢嚇雖瓩垢詈針を伝えている。それによれば、事情に詳しい関係者の話では「メッツがメンドーサ監督を解任する計画はない」という。「監督の交代には一連の条件が必要となるが、日曜日の夜の試合でメッツが崩壊を決定づけた時点で、そうした動きは全く見られなかった」と報じた。

しかし、結果責任を問われるのが勝負の世界の常。無傷のまま来季を迎えられるわけではなさそうだ。同局は「ただし、コーチ陣には顕著な、おそらく広範囲に及ぶ変更が予想される。これが直近で最も注目すべきニュースと言えるだろう」と大規模な狃誉境瓩行われるとみている。

豊富な資金力はバックに、昨オフはヤンキースからＦＡとなったフアン・ソト外野手（２６）を１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝締結時）という天文学的な契約で獲得にこぎ着けた。その結果がポストシーズンにも進めずに敗退。また、終戦前からスターンズ編成部長の責任を問う声も高まっており、今後は予断を許さない状況が続きそうだ。