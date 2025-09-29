KISS OF LIFE・ジュリー、防犯カメラ映像流出で熱愛説浮上…お相手は『ボイプラ』出演ボーイズグループメンバー？

ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーと、オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演したボーイズグループVERIVERYのカンミンに熱愛説が浮上した。

【写真】ジュリー、アイドルらしからぬ“大胆露出”

9月28日、中国のSNS「Weibo（ウェイボー）」に、カップルとみられる男女がバーの個室でスキンシップを交わす映像が公開された。

映像には、男性がソファに横たわった女性の髪を撫でたり、女性が席を立とうとすると後ろから抱きしめたりする親しげな様子が映っていた。

この映像はバー店内のCCTV（防犯カメラ）で撮影されたものと推定され、撮影日は今年5月7日と記録されている。

（画像＝SNS）

ネットユーザーたちは、この男女がVERIVERYのカンミンとKISS OF LIFEのジュリーだと主張。映像にぼんやり映る外見が2人に似ているというのだ。

しかしその後、別の写真が公開され、この主張は力を失った。追加で公開された写真に写る男性はカンミンとはまったくの別人であり、ファンからは虚偽情報の拡散に対して所属事務所に強硬対応を求める声が上がっている。

（写真提供＝OSEN）ジュリー（左）、カンミン

現在、双方の所属事務所は事実関係を確認中で、まだ公式な立場は明らかにしていない。