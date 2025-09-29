アオシマ「1/24 リバティーウォーク」シリーズ「LB★ワークス R35 GT-R type 2 Ver.2」が2026年2月発売
【1/24 リバティーウォーク No.13 LB★ワークス R35 GT-R type 2 Ver.2】 2026年2月 発売予定 価格：4,400円
2026年2月発売予定
【付属パーツ】
青島文化教材社は、プラモデル「1/24 リバティーウォーク」シリーズの新製品「No.13 LB★ワークス R35 GT-R type 2 Ver.2」を2026年2月に発売する。価格は4,400円。
本製品は、旧車のカスタムスタイルをR35 GT-Rで再現したもの。迫力のビス止めワークススタイルを堪能できる。
価格：4,400円
JANコード：4905083204733
●LBフロントバンパー
●LBフロントディフューザー
●LBフロントカナード
●LBリヤバンパー
●LBリヤディフューザー
●LBリヤウイングver.3
●Fi EXHAUST R35 GT-R アルティメイト101mmバージョンエキゾーストマフラー
●インタークーラー
●20インチ LBパフォーマンス オリジナルホイール
●20インチちょい引っぱりタイヤ
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。