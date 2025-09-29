サイコパスな後輩の「社内情報通」アピールに、言い返したらスカッとしたワケ【ママリ】
マウント後輩社員が苦手で…
主人公・本田さんの部署へ新しく配属された後輩社員・腹黒さん。若さを武器に、社内での人間関係を自分の都合のいいようにコントロールしています。さらに、しばらく経つと先輩社員である本田さんを見くだすような態度を取り始めました。「本部長のお気に入りだから」を盾に、仕事をろくにしません…。
あまりにも自分本位な言動ばかり繰り返す腹黒さんに対して、ついに我慢の限界を迎えた本田さん。以前から「宣伝部へ異動したい」と言っている腹黒さんを、宣伝部の部長との飲み会に誘います。本田さんの狙いとは？
もう我慢の限界！サイコパスな後輩を黙らせたい
宣伝部への異動を希望している腹黒さんの目の前で、「私が行くの」と宣言した本田さん。実は、以前から宣伝部から打診があったのですが、子育てと仕事の両立に悩み、オファーを保留にしていました。ですが今回、あまりにも酷い腹黒さんの言動で怒りが爆発し、プラスのエネルギーへと変換した本田さん。宣言部への異動を決意したのでした。
さらに、本田さんはとっておきの情報で腹黒さんを追い詰めます。それは…。
後輩社員への仕返しでスッキリした瞬間
とてもスカッとする結末でした！腹黒さんが頼みの綱にしていた本部長は、懲戒処分を受けることに。しかも、本部長の不正を暴いたのは、以前、腹黒さんが見くだした相手・佐藤さんだったのです。
若さを武器に、自分の都合のいいように人間関係をコントロールしようとした腹黒さん。しかし、結局は自分でしたことが自分へと返ってきたのです。「社内事情に詳しい」と思っていたのも、結局は本部長からの情報ありきでした。他人の権威を利用して威張るのではなく、1人の人間として成長していくべきと考えさせられるお話でした。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）