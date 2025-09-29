お笑い賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」歴代王者３組によるライブ「漫才匠」（１０月２７日＝なんばグランド花月、１２月１日＝ルミネｔｈｅよしもと）に向け２９日、ギャロップ、ガクテンソク、ツートライブが意欲を語った。

２０２３年チャンピオンのギャロップ・林健は３組でのライブに「１０年後、何組でやってるのか。その辺も気になりつつ、でもやっぱり負けたくないっていう気持ちです」とライバル心をのぞかせた。２４年優勝のガクテンソク・奥田修二は「『ザ・ぼんち』師匠が優勝した場合、どんな形になるのか分からないですけど、現状３組でやるライブなので、らしさが出せれば」とニヤリ。２５年優勝のツートライブ・周平魂は「『漫才匠』が『漫才ＳＨＯＷ』とかかっている感じで。ここに入れてもらえるだけでめちゃくちゃ光栄」と後輩感を出した。

９０分公演でそれぞれの漫才と、コーナーも楽しめるライブ。奥田は「セカンドっていうくくりだけで、世代もギリギリ微妙に違っているので。なんか想像を超えて期待を裏切らないみたいな感じの感想が、お客さんから出てくるようになれば」と意欲を語った。ツートライブ・たかのりは「お客さんの前でとりあえずウケたい」と素直な心境を吐露。ギャロップ・毛利大亮は「万が一、１番滑ったとしたら王者の顔は返したい。バトンじゃなくて顔を返す」と笑いを誘った。

セカンド優勝前後で仕事内容も変わったが、ガクテンソク・よじょうは「仕事の量が増えて明るくなりました」と笑顔。奥田も「周りが話しかけやすくなったみたいで。後輩も話しかけてくれます」と効果を明かした。３組で行うライブは漫才メインの内容となり林は「恐れ多いタイトルなので、ネタもきっちり仕上げて持っていきたい」と宣言した。