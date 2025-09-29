【ザ☆バイク 19 1/12 ホンダ NC37 スティード VLS '98】 2026年2月 発売予定 価格：3,740円

青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆バイク」シリーズの新製品「No.19 1/12 ホンダ NC37 スティード VLS '98」を2026年2月に発売する。価格は3,740円。

本製品は、1998年モデルのスティード VLSを再現したプラモデル。特徴的なスプリンガー・フロントフォークをパーツ化している。ステムと車軸は金属製のビスを採用。スロットルワイヤ、ブレーキホースなどはビニールパイプで再現されている。

【スティード VLS '98について】

1998年3月、4サイクル・Vツインエンジン特有の力強く鼓動感あふれる走り味と、ゆったりとした快適な乗り心地で人気を博したスティードの追加モデルとしてスティードVLSが登場した。この車両は誕生10周年の節目に発売されたモデルであり、カスタム色を強めクラシカルな外見のスプリンガー・フロントフォークや大径21インチのフロントタイヤに加え、タンク下端の継ぎめが目立たない艶やかな外観のフランジレス燃料タンクの採用などで、個性的なスタイリングを実現している。

